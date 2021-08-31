Muğla’da, zehirlenen sokak hayvanları öldü

Yol kenarında can çekişirken bulunan 4 kediden 3’ü, 4 köpekten 2’si yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri, faillerin bulunması için girişimlerde bulunacağını ifade etti.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Alarga Sokak sakinleri, yol kenarına bırakılan kedileri ve köpekleri can çekişirken buldu.

Zehirlendiği anlaşılan hayvanlara kendi imkanları ile müdahale eden vatandaşlar, hayvanları veterinere götürdü.

4 kediden 3’ü, 4 köpekten 2’si kurtarılamazken, kalan hayvanları kurtarabilmek için çalışmalar sürüyor.

Sürekli besledikleri sokak hayvanlarının zehirlenmesi üzerine vatandaşlar, ellerine aldıkları kazma ve küreklerle mezar kazdılar.

Hayvanların cansız bedenleri toprağa verildi. Mahalle sakinleri, faillerin yakalanması için girişimlerde bulunacağını ifade etti.

ÇÖP KONTEYNERİNDE ZİRAİ İLAÇ KUTUSU ARADILAR

Gece saatlerinde, yol kenarında bulunan zirai ilaç kutularının çöp konteynerine atıldığını öğrenen mahalleli, konteyner içinde dakikalarca ilaç kutularını aradı.

Çöp konteynerini devirdikten sonra ilaç kutularını bulan vatandaşlar, hayvanların tedavilerini yapan veterinerlerden gelecek raporla birlikte suç duyurusunda bulunacak.

“KEDİYE ZORLA DA OLSA AYRAN İÇİRDİM”

Mahalle sakinlerinden Ümit İsar, zehirlenen kedilerden birini ayran içirerek kurtardığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mahallemizdeki acı olayda bir kediye müdahale etme şansım oldu. Kediye zorla da olsa ayran içirdim. Sabah yaşadığını görünce çok mutlu olduk. Böyle hayvan sevmeyen insanlarla bir arada yaşamak bizi gerçekten üzüyor. Mahalle halkı olarak bu konuda çok üzgünüz.”

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“KİMİN ZEHİRLEDİĞİ BELLİ DEĞİL, AMA ARAŞTIRIYORUZ”

Hayvanlar için mezar kazan Hakan Oba ise şu sözleri kaydetti:

“Burada bir gün önce 2 köpeği zehirlemişler. Bir tanesini barınağa götürüp kurtarmışlar, fakat diğeri vefat etmiş. Dün akşam da 2 köpeğimizi zehirlediler. 2 köpeği alıp hayvan hastanesine götürdüm. Tedavileri yapıldı, şu anda sağlık durumları iyi. Fakat sabahleyin kalktığımızda 3 kedimizi daha kaybettiğimizi gördük. Yine aynı şekilde kimyasal ilaçla zehirlenmişler. Az önce onları gömdüm. Umarız bundan sonra daha fazla olayla karşılaşmayız. Gerekli önlemlerin alınması için de buradan bütün arkadaşlara, mahalle sakinlerine, yetkililere sesleniyoruz. Kimin zehirlediği belli değil ama peşindeyiz, araştırıyoruz. En kısa zamanda inşallah buluruz. Adli mercilerle iletişime geçip gerekli şeylerin yapılmasını sağlamaya çalışacağız.”





“SİSTEMATİK OLARAK HAYVANLARIMIZ ZEHİRLENİYOR"

Deniz Adısönmez ise, “2 gün üst üste bütün sokak kedilerimiz ve köpeklerimiz zehirlendi. Dün gece saat 12.00 civarında bir arkadaşımız zirai ilaçları bulmuş. 2 tane köpeğimiz tedavide. Veterinerlerden gerekli raporları alıp suç duyurusunda bulunacağız. Bütün mahallede böyle bir durum var. Sistematik olarak hayvanlarımız zehirleniyor. Suç duyurusunda bulunup kimin zehirlediğini bulmaya çalışacağız. Köpeklerimizin karneleri var. Sağlıklı köpekler, sahipli köpekler. Dolayısıyla bunun bir yaptırımı olacaktır.” ifadelerini kullandı.