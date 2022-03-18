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Muğla'daki akrabaların sosyal medya kavgasında kan çıktı

Muğla'daki akrabaların sosyal medya kavgasında kan çıktı

Bodrum ilçesinde birbirine sosyal medya üzerinden küfürler yağdıran iki akraba grubu, mahalle ortasında sopalı bıçaklı kavgaya karıştı. Yaralanan bir şahsın durumu ise kritik.