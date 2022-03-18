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- Muğla'daki akrabaların sosyal medya kavgasında kan çıktı
Muğla'daki akrabaların sosyal medya kavgasında kan çıktı
- DHA
- 18.03.2022 - 09:03
- Güncelleme : 18.03.2022 - 09:06
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi'nde akrabalar arasında tartışma yaşandı.
Sosyal medya üzerinden birbirine küfür eden gruplar, olayı giderek alevlendirdi.
Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K.'nın yaşadığı eve Erhan K. ve beraberindeki kişiler gelerek kavga etmeye başladı.
ELLERİNE GEÇEN NESNEYLE SALDIRDILAR
Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken Erhan K. karın bölgesinden bıçakla yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
POLİS 40 KİŞİ ARASINDA MÜCADELE ETTİ
Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Muğla'daki akrabaların sosyal medya kavgasında kan çıktı ViDEO
YARALININ DURUMU KRİTİK
Hastanede tedavisi süren yaralılardan Erhan K.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede çalışma yapılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.