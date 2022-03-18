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    Muğla'daki akrabaların sosyal medya kavgasında kan çıktı

    Bodrum ilçesinde birbirine sosyal medya üzerinden küfürler yağdıran iki akraba grubu, mahalle ortasında sopalı bıçaklı kavgaya karıştı. Yaralanan bir şahsın durumu ise kritik.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 09:06
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    Muğla'daki akrabaların sosyal medya kavgasında kan çıktı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi'nde akrabalar arasında tartışma yaşandı.

    Sosyal medya üzerinden birbirine küfür eden gruplar, olayı giderek alevlendirdi.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K.'nın yaşadığı eve Erhan K. ve beraberindeki kişiler gelerek kavga etmeye başladı.

    ELLERİNE GEÇEN NESNEYLE SALDIRDILAR

    Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada Erkan K., Feshi K. ve Necmettin K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken Erhan K. karın bölgesinden bıçakla yaralandı.

    Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    POLİS 40 KİŞİ ARASINDA MÜCADELE ETTİ

    Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Muğla'daki akrabaların sosyal medya kavgasında kan çıktı ViDEO

    YARALININ DURUMU KRİTİK

    Hastanede tedavisi süren yaralılardan Erhan K.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

    Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede çalışma yapılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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