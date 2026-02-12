Nazan Ünal’ın iddialarının odağındaki Burhan Kral’dan açıklama

Yüzündeki dövmelerle gündeme gelen Nazan Ünal’ın televizyon programında ortaya attığı suçlamalara yanıt veren Düzceli esnaf Burhan Kral, Ünal ile herhangi bir duygusal bağ ya da evlilik vaadinin söz konusu olmadığını öne sürdü.

Ünal ile yalnızca ticari ilişkileri bulunduğunu belirten Kral, “Kendisiyle iş nedeniyle tanıştık. Ticaret yaptık ancak herhangi bir alacak-verecek durumu yok. Anlatılanlar gerçeği yansıtmıyor.” dedi.

"TEHDİT EDİLDİM"

Burhan Kral, Nazan Ünal’ın bir süredir kendisini tehdit ettiğini iddia ederek şunları söyledi:

"İş yerime geldi, ailemle tehdit etti. Para talep etti. 'Sana iftira atacağım, bana dairemle ilgili para ödemedin' diyerek birkaç aydır bana tehditlerde bulunuyordu. Bu tehditler nedeniyle ben kendisi için uzaklaştırma kararı aldım. Hukuki süreçler ilerliyor. Ödeme noktasında da benim elimde dekontlar var. Biz bunu kendisine avukatlar aracılığıyla gönderdik. Katıldığı programa da gönderdik. Hukuki olarak bizi şikayet ettiği yerlere de gönderdik. Bu durumlarla bizim avukatımız ilgileniyor.

"AŞK VE EVLİLİK VAADİ İDDİALARI GERÇEK DIŞI"

Hakkındaki “aşk” ve “evlilik vaadi” iddialarının asılsız olduğunu savunan Kral, şunları söyledi:

Benden alacağı varsa bu ülkenin adaleti var, savcısı var, hakimi var. Bunlar benden zaten bunu bir şekilde tahsil eder. Aşk konusuna da gelirsek zaten o konu tamamen yalan. Reyting uğruna kadını konuşturuyorlar. Zaten programın birinci bölümünde herhangi bir ithamda bulunmuyor. Yoksa aramızda bir aşk ve evlilik vaadi kesinlikle yok.



Ben hariç sürekli insanları köşeye sıkıştırıp, herkesten para koparmış. Bana diş geçiremeyince ilerleyebildiğim kadar ilerlerim demiş ve televizyon programa katılmış. Anladığım kadarıyla ailesi olmadığı için bir korkusu ve çekingenliği yok. Ancak bizim ailemiz kalabalık ve biz çekiniyoruz. O tövbe etme ve kapalı olma konusunda dinin arkasına saklanıyor.

"REYTİNG UĞRUNA BİR GENCİN HAYATIYLA OYNUYORLAR"

Kral, açıklamasının sonunda 26 yaşında olduğunu vurgulayarak iddiaların, iş hayatına ve ailesine zarar verdiğini söyledi: