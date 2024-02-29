Nevşehir'de yaşlı adam boğa saldırısında hayatını kaybetti: Kırılmayan kemiği kalmadı Ahırda boğa saldırısına uğrayan oğlunu kurtarmak isteyen baba, aynı boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayı anlatan komşulardan biri, "Kazım amcayı boğa köşeye sıkıştırarak öldürmüş, kırılmayan kemiği kalmamış" dedi.

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İHA

Nevşehir'de oğlunu kurtarmak isteyen baba korkunç şekilde can verdi.

Sabah hayvanları sağmak için ahıra giren 44 yaşındaki Recep Cengiz , boğanın saldırısına uğradı.

Oğlunu boğanın saldırısından kurtardı

Recep Cengiz’in bağırması üzerine 70 yaşındaki babası Kazım Cengiz yardım için ahıra girdi.

Oğlunu ahırdan çıkaran yaşlı adam, daha sonra hayvanları yemlemek için tekrar içeri girdi.

Yaşlı adama saldırdı

Boğa, kendisini yemleyen baba Kazım Cengiz’e de saldırdı.

Diğer aile fertleri, ağır yaralanan Kazım Cengiz’i güçlükle ahırdan dışarı çıkarttı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kazım Cengiz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Boğanın saldırması sonucu yaralanan Recep Cengiz de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Kırılmayan kemiği kalmamış"

Olayı anlatan Lokman Durmuş, “Komşumuz Recep hayvanları sağmak için ahıra girmiş. O anda boğanın saldırısına uğramış. Yaralı şekilde kendisini dışarı atmayı başarmış. Daha sonra babası ahıra giriyor. Boğa babasına da saldırmış. Kazım amcayı boğa köşeye sıkıştırarak öldürmüş. Kazım amcanın kırılmayan kemiği kalmamış.” şeklinde konuştu.

"Yaralı şekilde babamı dışarı çıkarttım"

Boğanın saldırısı sonucunda yaralanan Recep Cengiz, “Sabah saatlerinde hayvanları yemlemek ve sağmak için ahıra girdim. Bu arada bana saldırdı. Babam beni boğanın elinden kurtardı. Ben eve çıktım. 10-15 dakika sonra da babamın sesini duydum. Yaralı şekilde babamı dışarı çıkarttım.” dedi.

Boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kazım Cengiz, Basansarnıç köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)