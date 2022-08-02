Petrol
100.75
0.72%
Euro
18.3124
-0.31%
Dolar
17.9516
0.37%
Altın
1.026
0.63%
Borsa
2654
0.00%
Bitcoin
413.009
-1.50%
BTXN Coin
9.25
-5.12%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Niğde’de geri manevra yaparken 4 yaşındaki kızını ezdi

    38 yaşındaki babanın garaja patates indirmek için geri manevra yaptığı kamyonetiyle çarptığı 4 yaşındaki kızı, hayatını kaybetti. Feci kaza sonrasında soruşturma başlatıldı.
    • 02.08.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde’de geri manevra yaparken 4 yaşındaki kızını ezdi

    Niğde merkeze bağlı Kömürcü köyünde çiftçi olan Sezer Yıkılmaz (38), bugün saat 12.30 sıralarında patatesleri indirmek için 51 ABJ 222 plakalı kamyonetini geri manevra yaparak evinin garajına yanaştırmak istedi.

    Yıkılmaz'ın bu sırada bahçede gezen 4 yaşındaki kızı İkra, kamyonetin altında kaldı.

    Minik İkra can verdi

    İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

    İkra'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Otopsi yapılacak

    İkra'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı dijital para projesini açıklıyor!
    BTCrobo Cem

    Ünlü iş insanı dijital para projesini açıklıyor!

    Ebrar Karakurt, alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradı
    Magazin

    Ebrar Karakurt, alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradı

    Son 11 yılda 9 bin yabancı terörist sınır dışı edildi
    3. Sayfa

    Son 11 yılda 9 bin yabancı terörist sınır dışı edildi

    Görüş Bildir