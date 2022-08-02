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- Niğde’de geri manevra yaparken 4 yaşındaki kızını ezdi
Niğde’de geri manevra yaparken 4 yaşındaki kızını ezdi
38 yaşındaki babanın garaja patates indirmek için geri manevra yaptığı kamyonetiyle çarptığı 4 yaşındaki kızı, hayatını kaybetti. Feci kaza sonrasında soruşturma başlatıldı.
- 02.08.2022 - 17:45
- Güncelleme : 02.08.2022 - 17:51
Niğde merkeze bağlı Kömürcü köyünde çiftçi olan Sezer Yıkılmaz (38), bugün saat 12.30 sıralarında patatesleri indirmek için 51 ABJ 222 plakalı kamyonetini geri manevra yaparak evinin garajına yanaştırmak istedi.
Yıkılmaz'ın bu sırada bahçede gezen 4 yaşındaki kızı İkra, kamyonetin altında kaldı.
Minik İkra can verdi
İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
İkra'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otopsi yapılacak
İkra'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.