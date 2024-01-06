İHA
Niğde'de Çamardı yolu Yeşilova mevkisinde feci bir kaza yaşandı.
Osman A. yönetimindeki otomobil ile Ramazan T. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
2 kişi can verdi
Kazada Ramazan T. ve Ganimet T. hayatını kaybederken Aynur Ş. (53), Hasan D. (18) ve Osman A. (42) ise yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış