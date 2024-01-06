Niğde'de otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Niğde'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

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İHA

Niğde'de Çamardı yolu Yeşilova mevkisinde feci bir kaza yaşandı.

Osman A. yönetimindeki otomobil ile Ramazan T. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2 kişi can verdi

Kazada Ramazan T. ve Ganimet T. hayatını kaybederken Aynur Ş. (53), Hasan D. (18) ve Osman A. (42) ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)