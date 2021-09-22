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    Niğde’de zincirleme kaza: 7 yaralı

    Niğde’de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 22.09.2021 - 22:16
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    Niğde’de zincirleme kaza: 7 yaralı

    Niğde’de akşam saatlerinde N.G'nin (55) kullandığı 29 AS 661 plakalı otomobil, E.B. yönetimindeki 51 HY 487 plakalı otomobil ve M.Ç. (63) yönetimindeki 51AAE 287 plakalı otomobille çarpıştı.

    3 aracın karıştığı zincirleme kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki E.D, S.D, M.D. ve E.D. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.

    Niğde’de zincirleme kaza: 7 yaralı #1

    Niğde’de zincirleme kaza: 7 yaralı #2

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