İstanbul Nişantaşı’ndaki Ihlamur Yolu Sokak’a motosikletleriyle hırsızlar, daha önceden kepenk anahtarını kopyaladıkları kuyumcunun kapısını levyeyle kırıp, içeri girdi.

Kasklı hırsızlar, dükkanda bulunan lüks saat, gerdanlık ve yaklaşık 2 kilo altını çuvallara yerleştirdi.

Hırsızlar çok kısa sürede geldikleri motosikletlere binerek kuyumcudan uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa süre içerisinde polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler de hemen dükkan sahibi Hakan Esin’i arayarak kendisine haber verdi.

Hırsızlar hakkında şikayette bulunan Esin, çalınan mallarının bir an önce bulunup geri getirilmesini istedi.

Kuyumcu Hakan Esin, şunları söyledi:

Alarmımızın çalmasıyla bizi alarm merkezinden aradılar, ardından polisler aradı. 1 dakika 20 saniye süren bir soygundu. 4 kişi motorlarla geliyor, kafalarında kask, ellerinde de eldiven var. Kepenk anahtarını daha önce kopyalamışlar. Kepengi normal bir şekilde açıyorlar, camı levyeyle kırdıktan sonra iki kişi ellerinde çuvalla içeri giriyor. O sırada dışarda bulunan ürünleri alıp, kaçıp gidiyorlar. Polisler hemen geldi, şu an hırsızların yakalanması için mücadele veriyorlar. Yaklaşık 7-8 milyon TL; lüks saatler, pırlanta gerdanlıklar ve yaklaşık 2 kiloya yakın altınımız çalındı. Gerekli şikayetlerde bulunduk, polislerimize bu konuda güvenimiz tam. Yakalanmalarını istiyoruz çünkü çok emek verdiğimiz bir şey. Parayı kolay kazanamıyoruz.