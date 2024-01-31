O anlar kaydedildi! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüsleri çarpıştı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu otobüslerinin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Son zamanlarda yolcu otobüsleriyle ilgili yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi.

Bu defa kaza İstanbul'da meydana geldi.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda perondan çıkan 17 AEJ 934 plakalı otobüs, geri manevra yaptığı esnada Muş'a gitmek üzere seyir halinde olan 34 FPV 991 plakalı otobüsle çarpıştı.

Yolcuların büyük panik yaşadığı ve bir kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Yolcuların eşyaları savruldu, muavin yaralandı

Otobüslerde bulunan yolcular büyük panik yaşarken, çarpışan otobüsleri gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 17 AEJ 934 plakalı otobüsün muavini hafif şekilde yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çarpışmanın etkisiyle yolcuların sarsıldığı eşyaların ise savrulduğu görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)