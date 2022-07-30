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    Mardin'de yorgun mermiyle öldürülen genç Onur'un katili yakalandı

    Kızıltepe ilçesinde ekmek alıp eve dönerken başına yorgun mermi isabet eden 12 yaşındaki Onur Başboğa’nın ölümüne neden olan 22 yaşındaki M.A., 300 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.
    • 30.07.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 15:14
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    Mardin'de yorgun mermiyle öldürülen genç Onur'un katili yakalandı

    Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde bakkaldan ekmek alan 12 yaşındaki Onur Başboğa, eve dönerken alnına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başboğa, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kurtarılamadı

    Tedaviye alınan Onur Başboğa, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Başboğa'nın cenazesi, ilçede defnedildi.

    Kamera kayıtları izlendi

    İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut’un talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu.

    300 saatlik görüntü izlendi

    Ekipler, olayın yaşandığı bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntü izledi.

    Uzmanlardan bilimsel görüş de alan özel ekip, silahın yaklaşık 1,8 kilometre uzaklıktan ateşlenmiş olabileceği bilgisine ulaştı.

    Düğün salonunun önünde ateşlenmiş

    Özel ekip, Onur Başboğa’nın vurulduğu yere yaklaşık 1,4 kilometre uzaklıktaki bir düğün salonu önündeki açık alandan silahın ateşlendiğini tespit etti.

    Düğüne katılan 8 kişinin, havaya ateş ettikleri belirlendi. Düğün salonunun güvenlik kamerasından yola çıkan ekipler, şüphelileri gözaltına alındı.

    Balistik incelemede tespit edildi

    9 milimetre çapındaki 8 tabancaya el koyan polis, balistik inceleme yaptı. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği yorgun merminin M.A’nın silahından çıktığı tespit etti.

    DHA'nın haberine göre M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Mardin de yorgun mermiyle öldürülen genç Onur un katili yakalandı #1

    Mardin de yorgun mermiyle öldürülen genç Onur un katili yakalandı #2

    Mardin de yorgun mermiyle öldürülen genç Onur un katili yakalandı #3

    Mardin de yorgun mermiyle öldürülen genç Onur un katili yakalandı #4

    Mardin de yorgun mermiyle öldürülen genç Onur un katili yakalandı #5

    Mardin de yorgun mermiyle öldürülen genç Onur un katili yakalandı #6


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