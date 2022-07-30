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Mardin'de yorgun mermiyle öldürülen genç Onur'un katili yakalandı

Mardin'de yorgun mermiyle öldürülen genç Onur'un katili yakalandı

Kızıltepe ilçesinde ekmek alıp eve dönerken başına yorgun mermi isabet eden 12 yaşındaki Onur Başboğa’nın ölümüne neden olan 22 yaşındaki M.A., 300 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.