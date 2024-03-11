Ordu'da alkollü sürücünün çarptığı moto kuryenin bacağını kesildi Altınordu'da alkollü sürücü yeşil ışık yanınca hareket eden moto kuryeye hızla arkadan çarptı. Kazada kurye bacağını kaybederken sürücü gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

21 Şubat Çarşamba günü Ordu'da korkunç bir kaza yaşandı.

Altınordu ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı, Fındık Kavşağı mevkiinde Esat A.'nın kullandığı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen motokurye Cemil Bilgili'nin kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Bilgili yaklaşık 30 metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sol bacağı kesildi

Ağır yaralanan Bilgili, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan moto kurye Bilgili'nin sol bacağı kesildi.

Alkollü çıktı serbest bırakıldı

Kazanın ardından sürücü Esat A. gözaltına alındı.

1.39 promil alkollü olduğu tespit edilen Esat A., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

30 metre savruldu

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen Cemil Bilgili'nin kullandığı motosiklet yeşil ışığın yanmasıyla hareket ediyor. Bu sırada Esat A.'nın kullandığı hafif ticari araç, moto kuryeye hızla çarpıyor. Görüntülerde, Bilgili'nin kaza sonrasında yaklaşık 30 metre savrulduğu anlar da görülüyor.

"Ben bu durumdayım o serbest"

Kazada yaralanan moto kurye Cemil Bilgili, "Işıklarda bekliyordum. Işık tam yanmak üzereyken arkadan çok hızlı bir arabanın geldiğini gördüm. Kendimi sağa atmaya çalıştım ama aşırı hızlı olduğu için kaçamadım. Solumdan bana çarptı, düşürdü beni. Yere fırlattı, 25 metre kadar sürüklendim.

550 metre ileride aracı sağa çekip kaçıp gitmiş. Alkollü bir şekilde bana çarpıp kaçıyor. Niye kaçıyorsun ki, yani kaçma ben orada ölsem ne olacak? 1 saat içinde yakalanmış. İfadesini almışlar, salmışlar. Ben bu durumdayım, o dışarıda serbest.

Yakın zamanda baba oldum, iki haftadır çocuğumu kucağıma alamadım, hastanede olduğum için. Çalışma hayatıma da bundan sonra devam etme şansım yok, bacağım gitti. Kolda da iki kırık var. Kolun da durumu ne olacağı belli değil. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var, 1 aylık bebeğim var. Kurtarılamadı işte, mecbur kesilmek zorunda kaldı ayağım." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)