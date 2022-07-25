Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren çocuklar ve bir kadın kurtarıldı

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren çocuklar ve bir kadın kurtarıldı

Ordulu restoran işletmecisinin denizde boğulma tehlikesi geçiren çocukları, oğlunun ise boğazına yiyecek kaçan bir kadını Heimlich manevrası ile kurtarışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir restoran önündeki denizde boğulma tehlikesi yaşayan yaşları 12-14 arasındaki 3 çocuğun kurtarılması ile aynı iş yerinde müşterinin soluk borusuna kaçan ekmeğin çıkarılışını, güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerde, restoran işletmecisi Ufuk Taslı'nın, 21 Temmuz'da denizde çırpınan çocukları görünce, kurtarmak için hızlıca suya girdiği görülüyor.

Nefes borusuna mısır ekmeği kaçtı

Aynı işletmenin güvenlik kamerası görüntülerinde, bir süre önce yemek yerden nefes borusuna mısır ekmeği kaçan müşteri Serpil Güngör'e (50) yapılan ilk müdahale de yer alıyor.

Görüntülerde, Güngör'ün bir anda öksürerek ayağa kalktığı, nefes almakta zorlandığı ve masadakilerin de panik yaşadığı izleniyor.

Heimlich manevrası ile kurtardı

Önce eşi veteriner hekim Ali Güngör'ün Heimlich manevrasıyla ilk müdahaleyi yaptığı Güngör'e, koşarak gelen işletmecilerden Hakan Taslı'nın da sürdürdüğü müdahale ile soluk borusuna kaçan ekmeğin çıkışı görülüyor.

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“Çocuklar boğuluyor”

İlk yardımın kahramanlarından Ufuk Taslı, AA muhabirine, “Çocuklar boğuluyor” diye bir ses duyar duymaz denize girdiğini söyledi.

Birini kıyıya çıkardığı anda işletmedeki müşterinin de denize girdiğini anlatan Taslı, çocukları birlikte kurtardıklarını dile getirdi.

Bağırma seslerini duyunca koştu

İşletmeci Ufuk Taslı'nın oğlu Hakan Taslı ise mutfakta olduğu sırada restoran bölümünde bağırma sesleri duyduğunu ve hemen koştuğunu belirtti.

Ayakta olan müşterinin morarmaya başladığını, nefesinin kesildiğini aktaran Taslı, “Direkt Heimlich manevrasında bulundum. Manevra sonrası mısır ekmeğini boğazından çıkardı. Çok mutlu olduk ve alkışlarla sonuçta çok şükür güzel bir an yaşadık.” dedi.

“Çok basit ama önemli ve hayat kurtaran müdahaleler”

Emekli hemşire Serpil Güngör de eğitimlerin insan hayatını kurtarmak için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Kimsenin yaşamasını istemediğim anlar geçirdim. Heimlich manevrası ve bu tür müdahaleler baktığımızda çok basit ama çok önemli ve hayat kurtaran müdahaleler.” diye konuştu.