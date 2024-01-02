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Ordu'da kayıp olarak aranan adam, çekyatın içinde ölü bulundu

Ordu'da kayıp olarak aranan adam, çekyatın içinde ölü bulundu Fatsa ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan Hüseyin Hasgül'ün, evinde yapılan aramada çekyattan cesedi çıktı.