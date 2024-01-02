Ordu'da kayıp olarak aranan adam, çekyatın içinde ölü bulundu

Ordu'da akılalmaz bir olay yaşandı.
Fatsa’nın Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Hüseyin Hasgül'den (58) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.
1 haftadır kayıp olarak aranan Hasgül'ün yaşadığı evden koku yayılması üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çekyatın içinde cesedi bulundu
Eve giren ekipler, Hüseyin Hasgül'ü çekyatın içinde ölü buldu. Hasgül'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Ordu Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Hüseyin Hasgül’ün vücudunda kesici ve delici bir ize rastlanmadı.
Kesin ölüm nedeni belli olacak
Vücudunda çürümeler oluşan Hasgül’den alınan doku örnekleri, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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