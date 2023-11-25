Trafikte dikkatsizlik, bir cana daha mal oldu.
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde, şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan O.D. (24) idaresindeki 55 KJ 862 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Müzik Öğretmeni Mustafa Boduç'a çarptı.
Aracın çarptığı öğretmen, havaya yükseldikten sonra yere düştü
Çarpmanın etkisiyle Mustafa Boduç metrelerce havaya fırlayarak yere düştü. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Mustafa Boduç, özel bir hastaneye kaldırıldı. Boduç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü O.D. ise gözaltına alındı. 25 yıllık Müzik Öğretmeni Mustafa Boduç’un cenazesinin Tokat’ın Zile ilçesinde defnedileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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