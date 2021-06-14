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- Ordu'da sulama kanalına düşen otomobildeki çift öldü
Ordu'da sulama kanalına düşen otomobildeki çift öldü
Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.
- DHA
- 14.06.2021 - 07:40
Ordu’nun Ünye-Fatsa kara yolunda, Şeref Güney (50) yönetimindeki 55 EH 052 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü.
Kazada sürücü Şeref ile eşi Fatma Güney (49) ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ile jandarma ekiplerine haber verdi.
İKİSİ DE KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunan yaralı çift, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.