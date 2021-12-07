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    Ordu'daki cinayetin sır perdesi 16 yıl sonra belli oldu

    Altınordu ilçesindeki Erdal Şenol'un faili meçhul ölümüne neden olan şahıs, 16 yıl ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 10:25
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    Ordu'daki cinayetin sır perdesi 16 yıl sonra belli oldu

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde 18 Eylül 2005 tarihinde Erdal Şenol (51), kimliği belirsiz şahıs tarafından vurularak öldürülmüştü.

    Cinayetin sır perdesini araştırmak üzere Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi ve Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile birlikte özel ekip oluşturuldu.

    ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

    Ekiplerin yaptığı detaylı araştırma ve soruşturmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen, M.A.A. (67), N.A. (71) ve S.Ş. (51) isimli şahısları gözaltına aldı.

    Ordu daki cinayetin sır perdesi 16 yıl sonra belli oldu #1

    ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Gözaltına alınan şüphelilerden M.A.A. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

    Gözaltına alınan N.A. ve S.Ş. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Ordu daki cinayetin sır perdesi 16 yıl sonra belli oldu #2

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