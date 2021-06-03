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    Osmaniye’de 18 kaçak göçmen yakalandı

    D-400 karayolunda yapılan uygulamada 14’ü Suriye 4’ü Afgan uyruklu olmak üzere yakalanan 18 kaçak göçmen, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 09:22
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    Osmaniye’de 18 kaçak göçmen yakalandı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından, D-400 karayolu üzerinde uygulama yapıldı.

    Denetimler sırasında durdurulan iki otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, 14’ü Suriye 4’ü Afgan uyruklu olmak üzere toplamda 18 kaçak göçmen tespit etti.

    GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

    Yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri tespit edilen 18 göçmen, idari işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Otobüs şoförleri M.E.A., M.A. ve Y.Y. hakkında ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.

    Osmaniye’de 18 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO

    10 GÜN SEFER YAPAMAYACAKLAR

    Bu arada koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda Osmaniye Valiliği’nin 65 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararıyla HES kodu olmadan şehirler arası yolcu taşıdığı gerekçesi ile iki otobüs, 10 gün süreyle seferden men edildi.

    Osmaniye’de 18 kaçak göçmen yakalandı #1

    Osmaniye’de 18 kaçak göçmen yakalandı #2

    Osmaniye’de 18 kaçak göçmen yakalandı #3

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