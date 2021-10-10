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Osmaniye'de çocuklarının velayetini vermek istemeyen eşini öldürdü

Osmaniye'de çocuklarının velayetini vermek istemeyen eşini öldürdü

Boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmaya giden İbrahim Goncagül, çocukların velayetini istedi. Eşi Meltem Goncagül ise bu teklifi reddetti. Öfkelenen şahıs, Meltem'in başını duvara vurarak dövdü.