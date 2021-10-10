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- Osmaniye'de çocuklarının velayetini vermek istemeyen eşini öldürdü
Osmaniye'de çocuklarının velayetini vermek istemeyen eşini öldürdü
- DHA
- 10.10.2021 - 12:13
- Güncelleme : 10.10.2021 - 12:16
Osmaniye'de yaşayan Meltem Goncagül, anlaşmalı boşanmak için avukatlarla görüşmeye gitti.
Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir iş merkezine giden Meltem ile eşi arasında çocukların velayeti nedeniyle tartışma çıktı.
İbrahim Goncagül, boşanma protokolünün hazırlandığı sırada 2 çocuğunun velayetini almak istediğini söyledi.
Ancak Meltem Goncagül bunu kabul etmeyerek, itiraz etti.
KAFASINI DUVARA VURUP, DÖVDÜ
İbrahim Goncagül eşi Meltem Goncagül'ü bürodaki boş bir odaya götürüp, kapısını kilitledikten sonra başını duvara vurarak dövdü. Ağzından ve burnundan kan gelince orada bırakıp kaçtı.
Meltem Goncagül, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Bir gün sonra taburcu edilen Goncagül, 5 Ekim'de evinde fenalaşınca, ailesinin götürdüğü Gaziantep'teki özel hastanedeki tedaviye rağmen kurtarılamadı.
ÇOCUKLARIN VELAYETİ İÇİN ÖLDÜRDÜ
Adli tıpta yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Goncagül'ün cenazesi, dün Osmaniye'de toprağa verildi.
Olay günü yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İbrahim Goncagül'ün ise ifadesinde anlaşmalı boşanmak için avukatlık bürosuna gittiklerini, çocukların velayeti yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.