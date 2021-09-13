Düziçi ilçesinde, çocukları okula götüren Ali Ceylan idaresindeki servis minibüsü ile karşı yönden gelen Halil Güneş yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, 10 kişi yaralandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyünün girişinde, öğrencileri okula götürmek için sabah saatlerinde yola çıkan Ali Ceylan idaresindeki servis minibüsü, karşı yönden gelen Halil Güneş yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddeti ile öğrenci servisi, yaklaşık 30 metrelik mesafeden dereye uçtu.

Sürücüler dahil olmak üzere, serviste bulanan C.K., N.K., C.K., R.K., N.K., M.C.Y. ile ismi öğrenilemeyen iki öğrenci, kazayı yaralı olarak atlattı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak Osmaniye Devlet Hastanesi ile Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Osmaniye’de öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: 10 yaralı VİDEO



İNCELEME BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.