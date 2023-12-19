Osmaniye'de tır ile minibüs çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Osmaniye'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Cığcık köyü yolunda Serhat K. idaresindeki tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı.

İlyas A., Ferami A., Ünal Köstü ve Ali Avaner, minibüs içerisinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle minibüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede can verdiler

Yaralılardan durumu ağır olan Ünal Köstü ve Ali Avaner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlyas A. ve Ferami A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)