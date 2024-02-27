Osmaniye'de yolcunun valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı Polisin uygulama noktasında durdurduğu otobüste yolculuk yapan Süleyman T.'nin valizinden, 11 kilo 650 gram uyuşturucu çıktı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Güvenlik güçleri uyuşturucu sevkiyatına göz açtırmıyor.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmada, otoyolda oluşturulan uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Valizden 11 kilo uyuşturucu çıktı

Otobüsün bagajı da hassas burunlu narkotik köpeğiyle detaylıca arandı. Köpeğin tepki verdiği valizde, streç filmlere sarılı paketler halinde 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan yolcu Süleyman T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)