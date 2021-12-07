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    Osmaniye'deki 5 yıl hükümlü firari yakalandı

    Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 11:41
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    Osmaniye'deki 5 yıl hükümlü firari yakalandı

    Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranması olan F.S. isimli kadının, Düziçi ilçesinde bir adreste saklandığı bilgisini aldı.

    Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan 5 yıl hükümlü F.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye deki 5 yıl hükümlü firari yakalandı #1

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