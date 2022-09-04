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    Özge öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

    Isparta'dan ilk görev yeri Erzurum'a gittiği sırada takla atan otomobilde hayatını kaybeden öğretmen, toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılan anne “Benim çocuğum şehit” diyerek gözyaşı döktü.
    • 04.09.2022 - 16:05
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    Özge öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

    Isparta'da ailesiyle oturan Özge Kılıç (26), Erzurum'un Hınıs ilçesi Kongor Mahallesi'ndeki bir okula okul öncesi öğretmeni olarak atandı.

    Özge Kılıç, görev yerine gitmek için kendisi gibi öğretmen olan ablası Gamze Yavuz ve babası Hüseyin Kılıç ile yola çıktı.

    Genç öğretmen hayatını kaybetti

    Baba Kılıç'ın kullandığı 32 HK 067 plakalı otomobil, önceki gün Hınıs'a bağlı Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek takla attı.

    Kazada Özge Kılıç hayatını kaybetti, babası ile ablası yaralandı.

    Özge öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı #1

    Baba ile kızı taburcu oldu

    Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Kılıç'ın kırılan sol kolu ameliyat edildi, Gamze Yavuz'un ise sağ kolu darbe aldı.

    Baba ile kızı, tedavilerinin ardından dün taburcu oldu.

    Özge öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı #2

    Isparta’da cenazesi defnedildi

    Özge Kılıç'ın cenazesi de işlemlerinin ardından önce Erzurum'a, ardından Isparta'ya getirildi.

    Kılıç için öğle vakti Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

    Cenazeye Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Özge öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı #3

    “Benim çocuğum şehit”

    Kızının kırmızı eşarp ile Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılan anne Döndü Kılıç, “Benim çocuğum şehit” diyerek gözyaşı döktü.

    DHA’nın haberine göre namaz sonrası Özge Kılıç'ın cenazesi, Halife Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

    Özge öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı #4

    2 yıl önce mezun olmuştu

    Özge Kılıç'ın, 2 yıl önce Trabzon'da özel bir üniversitede Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olduğu, öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenildi.

    Özge öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı #5

    Özge öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı #6

    Özge öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı #7

    Özge öğretmen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı #8


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