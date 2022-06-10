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    Pendik'te hareket halindeki İETT'nin camı patladı

    Seyir halindeki İETT aracının camının patlamasıyla büyük panik yaşayan yolcular, yoldan geçen diğer araçların kendilerini almamalarına da sitem etti.
    • 10.06.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 13:07
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    Pendik'te hareket halindeki İETT'nin camı patladı

    İstanbul'un en büyük sorunlarından biri haline gelen toplu taşımalarda her ghün bir problem meydana geliyor.

    Geçtiğimiz gün 132V sefer sayılı İETT otobüsü Pendik’e geldiği esnada bilinmeyen bir nedenle camı patladı.

    Şiddetli patlama sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar aracı boşalttı.

    Araç gelmesini beklediler

    Yol ortasında inmek zorunda kalan yolcular, uzun süre bir başka araç gelmesini bekledi. Durağa gelen İETT araçlarıysa yolcuları almayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

    Pendik'te hareket halindeki İETT'nin camı patladı VİDEO

    Patlayan camların arasında kaldılar

    Camı patlayan İETT aracı ve yol ortasında kalan vatandaşların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Pendik te hareket halindeki İETT nin camı patladı #1

    Pendik te hareket halindeki İETT nin camı patladı #2

    Pendik te hareket halindeki İETT nin camı patladı #3

    Pendik te hareket halindeki İETT nin camı patladı #4


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