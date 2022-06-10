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Pendik'te hareket halindeki İETT'nin camı patladı

Pendik'te hareket halindeki İETT'nin camı patladı

Seyir halindeki İETT aracının camının patlamasıyla büyük panik yaşayan yolcular, yoldan geçen diğer araçların kendilerini almamalarına da sitem etti.