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    Pendik’te iki grubun meydan kavgası

    Bir düğün salonundan çıkan grup ile sokakta otomobilleriyle geçerken drift yapan bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 02.08.2022 - 10:09
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    Pendik’te iki grubun meydan kavgası

    İstanbul Pendik’teki bir düğün salonundan çıkan grup ile caddede otomobilleriyle drift yapan bir başka grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

    Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

    Defalarca tekme yedi

    Kavga esnasında yere düşen genç, defalarca tekmelendi.

    Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Adrese gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı.

    Çok sayıda genç kavgaya karıştı

    Geçtiğimiz pazar günü sat 23.00 sıralarında yaşanan arbede anları ise cep telefonu kamerası ve güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, çok sayıda gencin kavgaya karıştığı, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bir grubun ise kavgayı izlediği görülüyor.

    Pendik’te iki grubun meydan kavgası #1

    Pendik’te iki grubun meydan kavgası #2

    Pendik’te iki grubun meydan kavgası #3

    Pendik’te iki grubun meydan kavgası #4

    Pendik’te iki grubun meydan kavgası #5


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