Rize'de şiddetli yağışın ardından heyelan: Köy yolları ulaşıma kapandı

Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için sağanak yağmur uyarısında bulundu.
Ardından Rize'de dün akşam saatlerinde yağış başladı.
Heyelan meydana geldi
Sabah saatlerine doğru şiddetini artıran yağmur nedeniyle derelerin debisi yükseldi.
Yağış nedeniyle Ardeşen ilçesine bağlı Yukarı Durak, Aşağı Durak, Armağan, Sesli Kaya, Yeşiltepe, Işıklı, Doğanay ve Akdere köylerinde heyelanlar meydana geldi.
Yollar kapandı, araçlar suya kapıldı
Bu nedenle yollar ulaşıma kapanırken, tarım arazileri de zarar gördü.
Sel sularından ötürü 2 araç da sel sularına kapıldı.
Derelerin debisi yükseldi
AFAD tarafından yapılan uyarıda da yağmurun devam edeceği bildirilirken, başta Fırtına ve Pazar Dereleri olmak üzere çok sayıda derenin de debisi tehlikeli bir şekilde arttı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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