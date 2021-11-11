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    Rize'de yaya geçidinde kız çocuğuna çarptı

    Rize'de yaya geçidinde kız çocuğuna çarptı

    Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğu, ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 14:58
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 15:10
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    Rize’den Çayeli istikametine seyir halinde olan Y. B. kontrolündeki 53 AAD 023 plakalı otomobil, Taşlıdere Mahallesi, Eski Rize-Hopa yolu üzerindeki Okullar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Kübra Kıdal’a çarptı.

    HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

    Kazada yaralanan Kıdal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kız çocuğunun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Rize'de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı VİDEO

    KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

    Kübra’nın ağır yaralandığı kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, kız çocuğunun araçlar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidi üzerinde yürümeye başladığı, otomobilin ise sağ tarafından minik kıza çarptığı anlar yer aldı.

    Rize de yaya geçidinde kız çocuğuna çarptı #1

    Rize de yaya geçidinde kız çocuğuna çarptı #2

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