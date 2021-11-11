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- Rize'de yaya geçidinde kız çocuğuna çarptı
Rize'de yaya geçidinde kız çocuğuna çarptı
- İHA
- 11.11.2021 - 14:58
- Güncelleme : 11.11.2021 - 15:10
Rize’den Çayeli istikametine seyir halinde olan Y. B. kontrolündeki 53 AAD 023 plakalı otomobil, Taşlıdere Mahallesi, Eski Rize-Hopa yolu üzerindeki Okullar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Kübra Kıdal’a çarptı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Kazada yaralanan Kıdal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kız çocuğunun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Rize'de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı VİDEO
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kübra’nın ağır yaralandığı kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kız çocuğunun araçlar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidi üzerinde yürümeye başladığı, otomobilin ise sağ tarafından minik kıza çarptığı anlar yer aldı.