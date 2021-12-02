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Rüşvetten tutuklanan CHP’li Başkan: Adalet yerini bulacak

Rüşvetten tutuklanan CHP’li Başkan: Adalet yerini bulacak

Usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla ilgili operasyonda tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, “Adalet yerini en yakın zamanda bulacak” dedi.