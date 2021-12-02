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    Rüşvetten tutuklanan CHP’li Başkan: Adalet yerini bulacak

    Usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla ilgili operasyonda tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, “Adalet yerini en yakın zamanda bulacak” dedi.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 09:57
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    Rüşvetten tutuklanan CHP’li Başkan: Adalet yerini bulacak

    Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Belediyesi’nde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine 29 Kasım Pazartesi günü, aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    Gözaltına alınan 13 kişiden 7’si, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

    EVRAKLAR TORBALARLA ADLİYEYE GELDİ

    Başkan Sevinç’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    Adliye önünden jandarma ve polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınırken, operasyonla ilgili el konulan evraklar torbalarla adliyeye taşındı.

    Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

    Rüşvetten tutuklanan CHP’li Başkan: Adalet yerini bulacak #1

    BAŞKAN TUTUKLANDI

    Nöbetçi mahkemece 6 şüpheliden Başkan Sevinç ve Tolga Ö. tutuklanırken, Y.D, F.M, M.A. ve M.T.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Başkan Sevinç ve Tolga Ö., Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine götürüldü.

    Rüşvetten tutuklanan CHP’li Başkan: Adalet yerini bulacak #2

    “ADALET YERİNİ BULACAK”

    Öte yandan Başkan Sevinç, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Adalet yerini en yakın zamanda bulacak." dedi.

    Rüşvetten tutuklanan CHP’li Başkan: Adalet yerini bulacak #3

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