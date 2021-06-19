Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı

Paraşütçüleri taşıyan bir uçağın motorunda meydana gelen arızanın ardından düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Rusya’nın Sibirya Federal Bölgesi'nde bulunan Kemerovo'da Ordu, Havacılık ve Donanma ile Gönüllü İşbirliği Topluluğu’na (DOSAAF) ait Let L-410 tipi çift motorlu bir uçakta arıza meydana geldi.

Motorlardan birinden yaşanan arızanın ardından uçağın acil inişe geçtiği, bu sırada da düştüğü bildirildi.

9 KİŞİ ÖLDÜ, 4’Ü AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI

DOSAAF tarafından yapılan açıklamada, paraşüt sporcularının bulunduğu uçakta şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun kritik ağır olduğu belirtildi.

ÖLENLER ARASINDA 2 PİLOT DA VAR

Batı Sibirya Ulaştırma Soruşturma Dairesi de can kaybı sayısını doğrulayarak, ölenler arasında 2 pilotun bulunduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Uçağın düştüğü noktada Rus savcılık birimlerinin inceleme yapmaya başladığı öğrenilirken, uçağın tüm parçalarının toplandıktan sonra teknik inceleme yapılacağı aktarıldı.