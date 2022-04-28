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    Sakarya’da ağabey katili yakalandı

    Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan kardeşi, yakalandı. İfadesi alınan katil kardeş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
    • 28.04.2022 - 09:34
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    Sakarya’da ağabey katili yakalandı

    Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar (49), önceki gün mesaisinin ardından kurumdan ayrılırken, kardeşiyle karşılaştı.

    Abdulvahit Uygar ile kardeşi M.Z.U. (47) arasında tartışma çıktı.

    M.Z.U. pompalı tüfekle ateş ederek Abdulvahit Uygar'ı vurdu.

    Kurtarılamadı

    Göğsü ve sırtından vurulan Abdulvahit Uygar sağlık ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Abdulvahit Uygar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

    Polis olayın ardından kaçan M.Z.U.'nun peşine düştü.

    Sakarya’da ağabey katili yakalandı #1

    “Bana ters cevaplar verince sinirlendim”

    M.Z.U., TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde aracının durdurulması sonucu yakalandı.

    Gözaltına alınan M.Z.U. Sakarya'ya getirildi.

    İfadesi alınan M.Z.U. ağabeyiyle görüşmek için halk eğitim merkezine gittiğini söyleyerek, “İş çıkışında görüştüm. Ancak bana ters cevaplar verince sinirlendim. Tüfekle ateş ettim. Korkutmak amacıyla ateş ettim, amacım öldürmek değildi.” dedi.

    Sakarya’da ağabey katili yakalandı #2

    Mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar yaşıyorlardı

    Abdulvahit Uygar ile işsiz olduğu bildirilen kardeşi M.Z.U arasında uzun süredir mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar olduğu, mahkemenin devam ettiği öğrenildi.

    Ayrıca, Abdulvahit Uygar'ın kardeşinin kendisini tehdit ettiği iddiasıyla daha önce savcılığa başvuruda bulunduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

    Sakarya’da ağabey katili yakalandı #3

    Cenazesi memleketine gönderildi

    Abdulvahit Uygar'ın cenazesi Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a uğurlandı.

    Öte yandan ağabeyini öldüren M.Z.U.’nun kaçtıktan sonra aracını Erenler ilçesinde bırakıp, arkadaşı Ş.E. ile buluştuğu tespit edildi.

    Sakarya’da ağabey katili yakalandı #4

    Suriyelileri aracına aldı

    M.Z.U.'nun Ş.E.'nin aracıyla yola devam ettiği, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde de yakalandığı belirtildi.

    M.Z.U. ve Ş.E.'nin dikkat çekmemek ve araçta kalabalık gözükmek için yolda otostop çeken Suriye uyruklu kişileri aldıkları öğrenildi.

    Sakarya’da ağabey katili yakalandı #5

    Tutuklandı

    Katil kardeş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre hakim karşısına çıkan M.Z.U., tutuklandı.

    Kaçmasına yardımcı olan Ş.E. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.


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