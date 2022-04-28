Sakarya’da ağabey katili yakalandı

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan kardeşi, yakalandı. İfadesi alınan katil kardeş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar (49), önceki gün mesaisinin ardından kurumdan ayrılırken, kardeşiyle karşılaştı.

Abdulvahit Uygar ile kardeşi M.Z.U. (47) arasında tartışma çıktı.

M.Z.U. pompalı tüfekle ateş ederek Abdulvahit Uygar'ı vurdu.

Kurtarılamadı

Göğsü ve sırtından vurulan Abdulvahit Uygar sağlık ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdulvahit Uygar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Polis olayın ardından kaçan M.Z.U.'nun peşine düştü.

“Bana ters cevaplar verince sinirlendim”

M.Z.U., TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde aracının durdurulması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan M.Z.U. Sakarya'ya getirildi.

İfadesi alınan M.Z.U. ağabeyiyle görüşmek için halk eğitim merkezine gittiğini söyleyerek, “İş çıkışında görüştüm. Ancak bana ters cevaplar verince sinirlendim. Tüfekle ateş ettim. Korkutmak amacıyla ateş ettim, amacım öldürmek değildi.” dedi.

Mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar yaşıyorlardı

Abdulvahit Uygar ile işsiz olduğu bildirilen kardeşi M.Z.U arasında uzun süredir mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar olduğu, mahkemenin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca, Abdulvahit Uygar'ın kardeşinin kendisini tehdit ettiği iddiasıyla daha önce savcılığa başvuruda bulunduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

Cenazesi memleketine gönderildi

Abdulvahit Uygar'ın cenazesi Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a uğurlandı.

Öte yandan ağabeyini öldüren M.Z.U.’nun kaçtıktan sonra aracını Erenler ilçesinde bırakıp, arkadaşı Ş.E. ile buluştuğu tespit edildi.

Suriyelileri aracına aldı

M.Z.U.'nun Ş.E.'nin aracıyla yola devam ettiği, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde de yakalandığı belirtildi.

M.Z.U. ve Ş.E.'nin dikkat çekmemek ve araçta kalabalık gözükmek için yolda otostop çeken Suriye uyruklu kişileri aldıkları öğrenildi.

Tutuklandı

Katil kardeş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre hakim karşısına çıkan M.Z.U., tutuklandı.

Kaçmasına yardımcı olan Ş.E. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.