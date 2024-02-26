Sakarya'da alkol masasında kan aktı: Arkadaşını öldürdü

İHA
Sakarya, arkadaş cinayetine sahne oldu.
Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi’nde, 38 yaşındaki Yaşar Çınar ile birlikte alkol içtiği arkadaşı B.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
Bıçakla yaraladı
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında B.Ö., Çınar’ı bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastanede hayatını kaybetti
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çınar, burada hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan B.Ö., jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış