Sakarya'da alkol masasında kan aktı: Arkadaşını öldürdü Adapazarı ilçesinde 38 yaşındaki Yaşar Çınar, birlikte alkol içtiği arkadaşı tarafından aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İHA

Sakarya, arkadaş cinayetine sahne oldu.

Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi’nde, 38 yaşındaki Yaşar Çınar ile birlikte alkol içtiği arkadaşı B.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Bıçakla yaraladı

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında B.Ö., Çınar’ı bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çınar, burada hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan B.Ö., jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)