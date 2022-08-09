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- Sakarya’da, araç döşemelerinin altından uyuşturucu paketleri çıktı
Sakarya’da, araç döşemelerinin altından uyuşturucu paketleri çıktı
Polis tarafından takibe alınıp durdurulan araçta narkotik köpek ile aramalar yapıldı. Ara döşemelerinin ardından 1 kilo 867 gram metamfetamin çıktı.
- 09.08.2022 - 12:56
- Güncelleme : 09.08.2022 - 13:00
Sakarya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.. Adapazarı ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan otomobil durduruldu.
DHA’nın haberine göre; narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, aracın döşemeleri kaldırılınca uyuşturucu dolu paketler ortaya çıktı.
Ele geçirilenler
10 paket halindeki 1 kilo 867 gram metamfetamin, 1,26 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Araçta bulunan İ.B. ve A.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklandı.
Sakarya’da, araç döşemelerinin altından uyuşturucu paketleri çıktı VİDEO