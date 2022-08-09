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    Sakarya’da, araç döşemelerinin altından uyuşturucu paketleri çıktı

    Polis tarafından takibe alınıp durdurulan araçta narkotik köpek ile aramalar yapıldı. Ara döşemelerinin ardından 1 kilo 867 gram metamfetamin çıktı.
    • 09.08.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 13:00
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    Sakarya’da, araç döşemelerinin altından uyuşturucu paketleri çıktı

    Sakarya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.. Adapazarı ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan otomobil durduruldu.

    DHA’nın haberine göre; narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, aracın döşemeleri kaldırılınca uyuşturucu dolu paketler ortaya çıktı.

    Ele geçirilenler

    10 paket halindeki 1 kilo 867 gram metamfetamin, 1,26 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Araçta bulunan İ.B. ve A.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklandı.

    Sakarya’da, araç döşemelerinin altından uyuşturucu paketleri çıktı VİDEO

    Sakarya’da, araç döşemelerinin altından uyuşturucu paketleri çıktı #1

    Sakarya’da, araç döşemelerinin altından uyuşturucu paketleri çıktı #2

    Sakarya’da, araç döşemelerinin altından uyuşturucu paketleri çıktı #3


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