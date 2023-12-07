Sakarya'da bir garip olay: Tamir edilmeyen aracını yakmak istedi Adapazarı ilçesinde tamiri yapılmadığını iddia ettiği aracını, elindeki benzin bidonuyla yakmaya çalışan kişi saniye saniye cep telefonuyla kayda alındı.

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İHA

Sakarya'da akılalmaz bir olay meydana geldi.

Adapazarı ilçesinde yaşayan şahıs, aracını tamire bıraktı.

Aracını yakmaya çalıştı

Tamire bıraktığı aracının onarılmadığını iddia eden bir kişi, eline aldığı benzin dolu bidonu aracına boşaltarak yakmaya çalıştı.

Çevredekiler, sinirli adamı güçlükle durdurmaya çalışırken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Bırakın beni, bu araba yapılacak"

Görüntülerde, öfkeli vatandaşın elindeki bidondan aracına benzin dökmesi, vatandaşların ise onu güçlükle durdurmaya çalışması görülüyor.

Aynı zamanda görüntüde, vatandaşın "Bırakın beni bu araba yapılacak" diye bağırdığı anlar da yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)