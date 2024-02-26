Sakarya'nın Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde Y.G.l. (59) idaresindeki kamyonet ana caddeye dönmek için önündeki araçları bekleyen M.G.K. (41) kontrolündeki cipe arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Y.G. yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ehliyetsiz ve alkollü
Sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Y.G.'nin 2,07 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekiplerince ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 34 bin lira ceza kesildi.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde kamyonetin önünde ana caddeye çıkmak için bekleyen araca hızla çarptığı anlar yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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