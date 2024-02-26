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Sakarya'da ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kazası kameraya yansıdı

Sakarya'da ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kazası kameraya yansıdı Sakarya'da meydana gelen kazada bir kamyonet, cipe arkadan çarptı. Kazada yaralanan ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilen kamyonet sürücüsüne 34 bin lira ceza kesilirken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.