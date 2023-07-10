Sakarya'da jakuzi tamir ederken can verdi Kendisine ait bungalovda arızalanan jakuziyi tamir etmek isteyen Murat Karaal fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Karaal'ın ölüm sebebi araştırılıyor.

İHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovda dehşet yaşandı.

44 yaşındaki Murat Karaal, kendisine ait olan bungalovda arızalanan jakuziyi tamir etmek istedi. Bu esnada fenalaşan Karaal, yere yığıldı.

Bungalovda konaklayan misafirlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaal, Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat Karaal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölüm sebebi araştırılıyor

Jakuziyi tamir etmek istediği esnada elektrik çarpması neticesinde hayatını kaybettiğinden şüphelenilen Karaal’ın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.