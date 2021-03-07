Sakarya'da kısıtlamada 1 kişi silahla vuruldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında aralarında husumet olan komşular kavga edince bir kişi ayağından silahla vurularak yaralandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde bulunan bir apartman önünde K.Y. ile B.O. isimli iki vatandaş tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre B.O., silahla komşusu K.Y.’yi yaraladı.

K.Y. ayağından yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

YARALI TEDAVİYE ALINDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



