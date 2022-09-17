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    Sakarya'da Kur’an kursundan hırsızlık yapmak istedi, yere çakıldı

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Kur’an kursunun klima motorunu çalan hırsız metrelerce yükseklikteki terastan yere çakıldı.
    • 17.09.2022 - 13:38
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    Sakarya'da Kur’an kursundan hırsızlık yapmak istedi, yere çakıldı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 14 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde Yağcılar Mahallesi’nde bulunan bir Kur’an kursuna gelen D.Y. isimli şüpheli, klimanın motorunu çaldı.

    Çaldığı malzeme ile binanın terasından inmeye çalışan şüpheli, dengesini kaybederek yere çakıldı. Bu esnada sesleri duyarak binanın terasına çıkan vatandaş, hırsızı fark etti.

    Vatandaşlar merdivenle engellemeye çalıştı

    Vatandaş, kaçmaya çalışan hırsızı bölgede bulunan merdivenle engellemeye çalıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, hırsızın metrelerce yükseklikteki terastan yere çakıldığı ve bir süre yerden kalkamadığı görüldü.

    Daha sonrasında ise bina sakininin terasa çıkarak merdiven yardımıyla hırsızın kaçmasını engellemek için verdiği mücadele görüntülere yansıdı.

    Sakarya'da Kur’an kursundan hırsızlık yapmak istedi, yere çakıldı VİDEO

    Metrelerce yükseklikteki terastan yere çakıldı

    Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerden şüpheliyi tespit eden ekipler harekete geçti.

    Kur’an kursundan hırsızlık yapan ve daha öncesinde de çeşitli yerlerden hırsızlık yaptığı öğrenilen şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    Sakarya da Kur’an kursundan hırsızlık yapmak istedi, yere çakıldı #1

    Sakarya da Kur’an kursundan hırsızlık yapmak istedi, yere çakıldı #2

    Sakarya da Kur’an kursundan hırsızlık yapmak istedi, yere çakıldı #3

    Sakarya da Kur’an kursundan hırsızlık yapmak istedi, yere çakıldı #4


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