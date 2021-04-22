Euro
9.9755
1.1%
Dolar
8.2949
1.42%
Altın
476.71
1.02%
Borsa
1.334
0.28%
Bitcoin
439.800
-3.08%
EXEN Coin
24.88
-4.67%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Sakarya’da sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini öldürdü

    Enişte ile kayınbirader arasında çıkan kavgada kan aktı. Eniştesi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kayınbirader, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 10:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya’da sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini öldürdü

    Sakarya’nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 112. Sokak’ta 27 yaşındaki Semih Özmen ile ablasının eşi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

    Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma esnasında silahını çıkartan enişte A.A., kayınbiraderi Semih Özmen’e ateş açtı.

    KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

    Kasığından vurulan Özmen kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Saldırının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sakarya’da sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini öldürdü #1

    GECE SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen polis ekiplerince enişte A.A. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince yaralı Semih Özmen yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kasığından vurulan Özmen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

    Sakarya’da sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini öldürdü #2

    EMNİYETTEKİ SORGUSU SÜRÜYOR

    Semih Özmen’in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı.

    Kayınbiraderini öldüren şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemeler esnasında yerde bulunan mermi kovanlarının yanı sıra kabzası olmayan pala benzeri kesici alet de dikkatlerden kaçmadı.

    Sakarya’da sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini öldürdü #3

    Sakarya’da sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini öldürdü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir