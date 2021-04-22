Sakarya’da sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini öldürdü

Enişte ile kayınbirader arasında çıkan kavgada kan aktı. Eniştesi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kayınbirader, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 112. Sokak’ta 27 yaşındaki Semih Özmen ile ablasının eşi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma esnasında silahını çıkartan enişte A.A., kayınbiraderi Semih Özmen’e ateş açtı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Kasığından vurulan Özmen kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Saldırının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GECE SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekiplerince enişte A.A. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince yaralı Semih Özmen yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kasığından vurulan Özmen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

EMNİYETTEKİ SORGUSU SÜRÜYOR

Semih Özmen’in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Kayınbiraderini öldüren şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemeler esnasında yerde bulunan mermi kovanlarının yanı sıra kabzası olmayan pala benzeri kesici alet de dikkatlerden kaçmadı.