Sakarya'da takla atan otomobilde sıkışan kadın sürücü yaralandı Karasu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atıp, reflüjde duran otomobil sürücüsü sıkıştı. Yaralı kadın ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi sapağında korkunç bir kaza meydana geldi.

Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Hilal K. idaresindeki 54 UD 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktı.

Otomobil bu netice sonrasında takla atarak refüjde durabildi.

Otomobilde sıkıştı

Meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan Saniye K., otomobil içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Saniye K., Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.