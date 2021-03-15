Sakarya’da tartıştığı eşine kızıp, evi ateşe verdi

Evli çift arasında çıkan tartışma sonrasında taraflardan biri, evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale gelirken, eşiyle kavga eden kadın ise sinir krizi geçirdi.

Sakarya’nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 101. Sokak üzerinde bulunan Beyazıt Sitesi’nde üç katlı binanın zemin katında Buket G.’ye ait evde, gece saatlerinde evli çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın sonunda taraflardan biri evi ateşe verdi.

DİĞER DAİRELERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlerin kısa sürede daireye yayılmasıyla birlikte yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin diğer dairelere sıçramasını önledi.

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KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmasının ardından daire kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, dairede ikamet eden ve ismi henüz öğrenilemeyen kadına müdahale ederek sakinleştirdi.

Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.