Euro
9.0696
0.17%
Dolar
7.6027
0.47%
Altın
421.65
0.55%
Borsa
1.557
-0.02%
Bitcoin
445.924
-2.08%
EXEN Coin
14.02
-1.68%
10ºC
İstanbul
Puslu güneşli 10 C

    Sakarya’da tartıştığı eşine kızıp, evi ateşe verdi

    Evli çift arasında çıkan tartışma sonrasında taraflardan biri, evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale gelirken, eşiyle kavga eden kadın ise sinir krizi geçirdi.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya’da tartıştığı eşine kızıp, evi ateşe verdi

    Sakarya’nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 101. Sokak üzerinde bulunan Beyazıt Sitesi’nde üç katlı binanın zemin katında Buket G.’ye ait evde, gece saatlerinde evli çift arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın sonunda taraflardan biri evi ateşe verdi.

    DİĞER DAİRELERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevlerin kısa sürede daireye yayılmasıyla birlikte yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin diğer dairelere sıçramasını önledi.

    Sakarya'da eşine kızdı evi yaktı İZLE

    Sakarya’da tartıştığı eşine kızıp, evi ateşe verdi #1

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yaklaşık bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmasının ardından daire kullanılamaz hale geldi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, dairede ikamet eden ve ismi henüz öğrenilemeyen kadına müdahale ederek sakinleştirdi.

    Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

    Sakarya’da tartıştığı eşine kızıp, evi ateşe verdi #2

    Sakarya’da tartıştığı eşine kızıp, evi ateşe verdi #3

    Sakarya’da tartıştığı eşine kızıp, evi ateşe verdi #4

    Sakarya’da tartıştığı eşine kızıp, evi ateşe verdi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir