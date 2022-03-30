Sakarya'da yapım aşamasınaki evin balkonu çöktü: 4 yaralı

Sapanca ilçesinde inşaat halinde olan evin balkonunun ani çöküşü sonucu 4 işçi, 2.5 metre yüksekten düştü. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi üzerinde bulunan bir inşaatta, yapım aşamasında olan bir evin balkonu çöktü.

Bu esnada inşaatta çalışmakta olan S.C.Ç. (22), S.K. (33), S.A. (47) ve H.Y. (58) isimli işçiler, yaklaşık 2.5 metre yükseklikten zemine düştü.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İŞÇİLERDEN 2'Sİ SAKARYA'YA SEVK EDİLDİ

Burada gerçekleştirilen müdahaleler sonrasında S.A. ve H.Y. isimli işçiler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.