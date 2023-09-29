Sakarya'da yeğen dehşeti! Amcasını silahla vurarak öldürdü Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki gün önce ‘iki evin arasına duvar örme’ sebebi ile çıkan silahlı kavgada 39 yaşındaki amcasını silahla vurarak öldüren yeğen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde aile içinde kan aktı.

Geçtiğimiz gün Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi’nde yaşanan olayda komşu olan amca-yeğen arasında, iki evin arasına duvar örme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olayda E.A, 39 yaşındaki amcası Aydın Aylan’a silah ile ateş etti.

Amcası hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Aylan, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeğen tutuklandı

Olayın ardından kaçan şüpheli yeğen E.A. ise polis ekipleri tarafından kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)