Samsun’da 2 bin kişiyi aşıya ikna etti, başarı belgesi ile ödüllendirildi

Samsun’da 2 bin kişiyi aşıya ikna etti, başarı belgesi ile ödüllendirildi

İlkadım ilçesinde tıbbi sekreter olan Emel Küçükoğlu, 2 bin kişiyi doğru bilgilendirme sayesinde aşıya ikna etti. Küçükoğlu, Vali Dağlı tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Samsun’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor...

Kentte görev yapan sağlık çalışanları, salgının ilk gününden bu yana büyük bir fedakarlık ile en ön safta salgına karşı mücadele etti.

İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli tıbbi sekreter Emel Küçükoğlu, özverili bir çalışmayla 5 bin vatandaş ile görüşüp, 2 bin vatandaşı aşıya ikna etti.

Doğru bilgilendirmeyle ilçede aşılanma oranının artmasına katkıda bulunan Emel Küçükoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, çalışmalarından dolayı Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Vali Dağlı, tüm sağlık çalışanlarına ortaya koydukları çalışmalardan dolayı minnettar olduklarını belirtti.

“BİR AN ÖNCE AŞILARINI YAPTIRMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM”

Aşılarını yapan tüm vatandaşlara teşekkür eden Vali Dağlı, aşı konusunda çekinceleri olduğu için henüz aşı yaptırmamış veya dozlarını tamamlamamış olanların kulaktan dolma bilgilere itibar etmemeleri gerektiğini söyledi.

Vali Dağlı, “Kendilerine, resmi kaynaklardan alacakları doğru bilgilerle tereddütlerini gidererek bir an önce aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunuyorum.” dedi.

Samsun'da tıbbı sekreter 2 bin kişiyi aşı olmaya ikna etti ARŞİV VİDEO