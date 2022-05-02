Samsun'da 2 yaşındaki çocuğun üzerine televizyon düştü

Oyun oynadığı sırada üzerine 50 kilo ağırlığında televizyon düşen Kumsal Koncaer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Asacık ilçesi Akyazı Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı.

2 yaşındaki Kumsal Koncaer'in üzerine evlerinde oyun oynarken yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki 72 ekran televizyon düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Kumsar Koncaer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koncaer ailesi bayramda en büyük acıyı yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.