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    Samsun'da araç tamir servisinde bir kadın ölü bulundu

    Yabancı uyruklu Nurshat Muhammedova adlı üniversite öğrencisi, araç tamir ve bakım servisinde ölü bulundu. Tabancayla vurulan kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
    • 26.11.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 09:12
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    Samsun'da araç tamir servisinde bir kadın ölü bulundu

    Samsun'un Canik ilçesine bağlı Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamir ve bakım servisinde gece saatlerinde, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Nurshat Muhammedova adlı genç kadın vurulmuş olarak ölü bulundu.

    Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

    Kadının iş yeri sahibinin arkadaşı olduğu öğrenildi.

    İş yeri sahibi gözaltına alındı

    İHA’nın haberine göre; İş yeri sahibi K.U., polis tarafından gözaltına alındı. Ölen kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Samsun'da araç tamir servisinde bir kadın ölü bulundu VİDEO

    İntihar mı, cinayet mi

    İşyeri sahibinin arkadaşı olduğu ileri sürülen genç kadının ölümünün intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun da araç tamir servisinde bir kadın ölü bulundu #1

    Samsun da araç tamir servisinde bir kadın ölü bulundu #2

    Samsun da araç tamir servisinde bir kadın ölü bulundu #3


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