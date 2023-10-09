Samsun'da arkadaşını bekleyen gencin kafasına yorgun mermi isabet etti

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde 24 yaşındaki Batuhan Ş., sokakta arkadaşını beklerken kafasında acı hissetti.
Elini başına götürünce kanama olduğunu anlayan Batuhan Ş., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yorgun mermi isabet etmiş
Röntgen filminde kafasına tabancadan çıkan yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıkan Batuhan Ş. tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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