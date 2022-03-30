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    Samsun'da bankayı dolandıran şahısları yakalayan polisler ödüllendirildi

    Mobil bankacılık uygulamasının yazılım hatasını fırsata çevirerek 16 milyar lira vurgun yapan şahıslar, polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri, operasyon için ödüllendirildi.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 17:55
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    Samsun'da bankayı dolandıran şahısları yakalayan polisler ödüllendirildi

    Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde 2 Mart akşamı rutin denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Recep ve Emre Gezek kardeşlerin aracında arama yaptı.

    Aramada, araçta ruhsatsız tabanca bulundu.

    Gezek kardeşler, 'Çok paramız var, can güvenliğimiz yok. O sebeple silah taşıyoruz' diyerek telefondan hesaplarındaki para miktarını polise gösterdi.

    Şüpheleri artan Gazi Polis Merkezi ekipleri, durumu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

    16 MİLYAR LİRAYI HESAPLARINA GEÇİRDİLER

    Yapılan incelemelerde kardeşlerin, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı.

    POLİSLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

    Vali Zülkif Dağlı, makamında ağırladığı komiser yardımcıları Merter Ertaş, Yakup Dülger, polis memurları Oktay Kulaksız, Eyüp Özerzurunlu, Abdullah Acerbaş, Abdurrahman Gökçe ve Ali Osman Çakıroğlu'na başarı belgesi verdi.

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    Samsun da bankayı dolandıran şahısları yakalayan polisler ödüllendirildi #4

    Samsun da bankayı dolandıran şahısları yakalayan polisler ödüllendirildi #5


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