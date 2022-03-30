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Samsun'da bankayı dolandıran şahısları yakalayan polisler ödüllendirildi

Samsun'da bankayı dolandıran şahısları yakalayan polisler ödüllendirildi

Mobil bankacılık uygulamasının yazılım hatasını fırsata çevirerek 16 milyar lira vurgun yapan şahıslar, polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri, operasyon için ödüllendirildi.