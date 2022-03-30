- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da bankayı dolandıran şahısları yakalayan polisler ödüllendirildi
Samsun'da bankayı dolandıran şahısları yakalayan polisler ödüllendirildi
- DHA
- 30.03.2022 - 17:54
- Güncelleme : 30.03.2022 - 17:55
Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde 2 Mart akşamı rutin denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Recep ve Emre Gezek kardeşlerin aracında arama yaptı.
Aramada, araçta ruhsatsız tabanca bulundu.
Gezek kardeşler, 'Çok paramız var, can güvenliğimiz yok. O sebeple silah taşıyoruz' diyerek telefondan hesaplarındaki para miktarını polise gösterdi.
Şüpheleri artan Gazi Polis Merkezi ekipleri, durumu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
16 MİLYAR LİRAYI HESAPLARINA GEÇİRDİLER
Yapılan incelemelerde kardeşlerin, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı.
POLİSLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Vali Zülkif Dağlı, makamında ağırladığı komiser yardımcıları Merter Ertaş, Yakup Dülger, polis memurları Oktay Kulaksız, Eyüp Özerzurunlu, Abdullah Acerbaş, Abdurrahman Gökçe ve Ali Osman Çakıroğlu'na başarı belgesi verdi.