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Samsun’da cipin çarptığı cami imamı hayatını kaybetti

Samsun’da cipin çarptığı cami imamı hayatını kaybetti

Yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine gitmek için yol kenarında yürüyen imam, cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan imam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.