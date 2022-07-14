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    Samsun'da dalgakırana çarpan yelkenliden 3 kişi kurtarıldı

    Şiddetli rüzgar nedeniyle dalgakırana çarpan yelkenlideki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı. Yerinden çekilemeyen yelkenli, rüzgar etkisini kaybettiğinde alınacak.
    • 14.07.2022 - 15:39
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    Samsun'da dalgakırana çarpan yelkenliden 3 kişi kurtarıldı

    Samsun'un Atakum ilçesindeki yelkenli tekne gezisi 3 kişiye dehşeti yaşattı.

    Çatalcam mevkisindeki sahil kısmında yelkenli tekne ile gezintiye çıkan 3 kişi etkili olan şiddetli rüzgar ve dalgalar karşısında kontrolü kaybetti.

    Ardından ise duramayan tekne dalgakırana çarptı. Çarpma sonrası ihbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

    Tekne karaya çıkartılamadı

    Dalgaların şiddetli olduğu Karadeniz’de sahil güvenlik ekipleri de tekneyi karaya çıkartamadı. Teknede bulunan 3 kişinin ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

    "Kendi çabalarıyla kurtaramadılar"

    Olayın tanığı Bekir Çakmak, “Yelkenli tekne rüzgârlı ve dalgalı havada geliyordu. Yelkeni toparlamayınca tekne kayalıklara çarptı. Kendi çabalarıyla kurtaramadılar. Allah’a şükür can kaybı yok. Herhangi bir yaralı yok. Maddi zarar var. Sahil güvenliği aradılar. Onlar da sağ olsun hemen geldiler. Fazla dalga olduğu için yanaşamadılar. Çekmeleri için havanın dinmesini bekliyorlar” dedi.

    İHA'nın aktarımına göre, dalgakıran üzerinde duran teknenin denizin sakinleşmesinin ardından kurtarılacağı bildirildi.

    Samsun da dalgakırana çarpan yelkenliden 3 kişi kurtarıldı #1

    Samsun da dalgakırana çarpan yelkenliden 3 kişi kurtarıldı #2

    Samsun da dalgakırana çarpan yelkenliden 3 kişi kurtarıldı #3


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