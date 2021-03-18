Samsun’da eski eşini döven zanlının tutukluğuna devam kararı verildi

5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir araya geldi.

Zarap, burada eski eşine tekme-tokat saldırdı.

Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

5 GÜN SONRA TABURCU OLDU

Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül, 5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu.

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TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İbrahim Zarap hakkındaki soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz nedeniyle dosya yeniden mahkemeye gönderildi.

İtiraz mahkeme tarafından görüşülerek karara bağlandı. Mahkeme, İbrahim Zarap’ın tutukluluğunun sürmesine karar verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli Zarap hakkındaki iddianamenin kısa sürede hazırlanacağı öğrenildi.